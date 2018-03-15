Рада не смогла изъять из УПК ряд скандальных норм, в частности касательно экспертиз

Верховная Рада не смогла изъять ряд скандальных положений из Уголовного процессуального кодекса Украины, которые появились в нем с принятием скандальной поправки народного депутата Андрея Лозового ("Радикальная партия") при голосовании за закон о внесении изменений в ряд кодексов в связи с судебной реформой.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", народные депутаты отказались поддержать соответствующий законопроект (№7547) о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования уголовного судопроизводства за основу и в целом на пленарном заседании в четверг.

Они также не отдали 226 минимально необходимых голосов для утверждения его за основу. Таким образом инициатива отклонена.