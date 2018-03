Суд над Сакварелидзе. Цинично? Да. Глупо? Да. Но нынешняя власть иначе не может

var login_api = false; var coreola = new coreola(); coreola.sectionid = 4174; coreola.articleid = 236693; coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[2212] = 2212;coreola.sections[4174] = 4174; coreola.statstart(); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': '1-3 days'}]; { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } Клуб читателей function updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str += ''; u_str += ''; u_str += ''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += ''; $(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else { u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); } updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){ updateuserbar(); }); Искать Главная

Новости

Вопрос дня

Публикации

Спецпроекты

Интервью Дмитрия Гордона

Эксклюзив G

Бульвар Гордона

UA

English

О нас КИЕВ

ВОЙНА В УКРАИНЕ

ПОЛИТИКА

ДЕНЬГИ

МИР

СПОРТ

КУЛЬТУРА

Еще КИЕВ

Днепр

Донецк

Луганск

Львов

Мариуполь

Одесса

Харьков ИНФОГРАФИКА

Фото

Видео

Архив Паралимпиада Владимир Рубан Стокгольмский арбитраж

выборы президента РФ 2018 Сергей Скрипаль

Правда о Киеве в оккупации { "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "http://gordonua.com/blogs.html", "name": "Блоги" } } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "http://gordonua.com/blogs/hikmet-dzhavadov.html", "name": "Хикмет Джавадов" } } ] } ГОРДОН



Блоги



Хикмет Джавадов

Суд над Сакварелидзе. Цинично? Да. Глупо? Да. Но нынешняя власть иначе не может { "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage":{ "@type":"WebPage", "@id":"http://gordonua.com/blogs/hikmet-dzhavadov/sud-nad-sakvarelidze-cinichno-da-glupo-da-no-nyneshnyaya-vlast-inache-ne-mozhet-236693.html" }, "headline": "Суд над Сакварелидзе. Цинично? Да. Глупо? Да. Но нынешняя власть иначе не может", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/img/article/2366/93_main.jpg", "height": "746", "width": "560" }, "datePublished": "2018-03-15T18:42:50+02:00", "dateModified": "2018-03-15T18:52:04+02:00", "author": { "@type": "Person", "name": "ГОРДОН" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ГОРДОН", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/theme/img/logo_lg_200.png", "width": "200", "height": "200" } } , "description": "Нынешняя украинская власть жаждет продления своего правления любыми способами, считает председатель Всеукраинской общественной организации "Объединенная диаспора азербайджанцев Украины" Хикмет Джавадов." , "keywords": "Петр Порошенко, Давид Сакварелидзе, Генпрокуратура, Рух нових сил, Хикмет Джавадов" } Хикмет Джавадов Председатель Всеукраинской общественной организации "Объединенная диаспора азербайджанцев Украины". все материалы автора → Суд над Сакварелидзе. Цинично? Да. Глупо? Да. Но нынешняя власть иначе не может Сегодня 18.42 | комментариев: Во Львове состоялся суд над членом "Руху нових сил", бывшим заместителем генпрокурора Украины Давидом Сакварелидзе, которого обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст.293 (групповое нарушение общественного порядка), ч.2 ст.332 (незаконное переправление лиц через государственную границу Украины), ч.1 ст.343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.Я не мог не прийти на этот суд не только потому, что реальная угроза нависла над моим другом и политическим соратником. Я не мог не прийти на этот суд еще и потому, что Давид Сакварелидзе и несколько других членов "Руху нових сил" защищали меня, когда была предпринята попытка депортировать меня из Украины по надуманным обвинениям. Наконец, я пришел в этот суд потому, что понимаю – по таким же надуманным обвинениям действующая власть может попытаться свести счеты с любым, кто ей неугоден. А мы, члены "Руху нових сил" всегда говорили, что боремся не только за свою свободу, но и за свободу каждого украинца.Именно этим, своей жаждой построения государства свободных людей, своим стремлением видеть Украину живущей не по понятиям, а по закону, "Рух нових сил" неугоден действующей власти, привыкшей к договорнякам, междусобойчикам, безостановочной и циничной лжи и политическому преследованию оппонентов. И суд над Давидом Сакварелидзе – только лишь очередной акт этой открытой политической расправы над теми, кто находится в жесткой оппозиции к власти.Лидер "Руху нових сил" Михаил Саакашвили 12 февраля был насильно, в нарушении всех возможных конституционных прав, выкраден и вывезен из Украины. Самое смешное, что власть поставила себя в глупое положение, насильно выслав из страны человека, обвиненного в таком громком преступлении, как попытка государственного переворота! Кстати, Генпрокуратура Украины уже приостановила расследование в отношении Михаила Саакашвили. Это свидетельствует, что обвинения в сотрудничестве с преступной организацией в адрес лидера "Руху нових сил" оказались беспочвенными и лживыми.Но кто-то понес наказание за всю эту ложь? Нет, не понес. А были ли решены все проблемы страны после того, как произошла незаконная, насильственная депортация Саакашвили? Была ли искоренена коррупция, о важности борьбы с которой в Украине уже кричат политики и СМИ США и европейских стран? Нет. И этого не будет при нынешней власти. Потому, что пчелы с медом не воюют, они его собирают. А чтобы им не мешали это делать, оказывается попытка политического давления на оппонентов действующей власти.Действующий президент Украины, совершенно конечно стремящийся к тому, чтобы объявить себя победителем на следующих выборах главы государства, уже сейчас зачищает поле от сил и личностей, способных воспрепятствовать его планам. И Генеральная прокуратура Украины, во главе которой стоит не имеющий юридического образования Юрий Луценко, только лишь выполняет этот грязный политический заказ. Кум спасает кума. И такое положение вещей является диким для страны, провозгласившей курс на интеграцию в демократическую Европу.Что такое истинно европейское государство? Это то государство, в котором политики и чиновники умеют признавать свои ошибки и ответственность за все происходящее в нем. Приведу конкретный пример. В конце февраля в Словакии впервые в ее истории был убит журналист. 27-летний Ян Куциак был ранен в грудь и скончался на месте, его девушка, которая была с ним, умерла от выстрела в голову. Куциак в сотрудничестве с международным Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) изучал возможные связи словацких политиков с итальянской мафиозной группировкой "Ндрангета" (базируется в Калабрии).В итоге, министр внутренних дел Словакии Роберт Калиняк в понедельник объявил о своей отставке. "Я чувствую на себе взгляды наших партнеров по коалиции, и думаю, что должен сделать все, чтобы ситуация в стране была стабильной. Вот почему я решил уйти в отставку", – объяснил он на пресс-конференции. Вы можете представить себе такое заявление от главы МВД Украины Арсена Авакова? Я не могу.Не могу, ибо помню, сколь большое число громких, заказных убийств совершено в Украине за годы президентства Петра Порошенко. Но ни он, ни генпрокурор, ни глава МВД охотно в отставку уходить не захотели. Потому, что они пришли во власть не для строительства страны, а для освоения коррупционных потоков. И в рамках этой "программы" Арсен Аваков превращен в карающую длань действующей власти.Он уже не стесняется в выборе методов выполнения задачи, которая ставится перед ним. Вся Украина и весь мир увидели, что его подчиненные готовы унижать, избивать, ставить на колени на снегу украинцев, имеющих иной взгляд на политическое будущее страны. Они ставили на колени защитников Родины, участвовавших в АТО. Как итог – немалое число этих героев вернули президенту Украины все полученные награды. Это позор, необыкновенный даже в период правления Виктора Януковича!Позором является и то, что до сих пор не выявлены и не посажены виновные в смерти героев Революции достоинства. Более того, имена тех, кто мог быть заказчиком этих преступлений, регулярно публикуются в СМИ. Там же публикуются рассказы экспертов и осведомленных людей о том, кто способствовал сдаче Крыма и не воспрепятствовал росту сепаратизма на Донбассе. К ним у власти нет вопросов. Более того, некоторые из этих господ являются политическими или бизнес партнерами действующей власти.И вот на фоне только этого, устраивается суд над Давидом Сакварелидзе! Цинично? Да. Глупо? Да. Но нынешняя власть иначе просто не может. Она жаждет продления своего правления любыми путями. Она, конечно же, пойдет на самые жестокие меры, от фальсификаций и подкупов избирателей до силового давления на оппонентов, на предстоящих выборах. И если мы все хотим видеть Украину иной, истинно демократической, развитой и победившей коррупцию, то должны бороться за свободу каждого из тех, кто открыто заявляет о готовности препятствовать планам власти.Мы должны бороться за право Саакашвили вернуться в Украину и вести открытую политическую борьбу. Мы должны воспрепятствовать планам власти по вынесению несправедливого приговора Давиду Сакварелидзе, как и всем политическим оппонентам власти. Мы должны построить страну равных возможностей, истинно демократическую, победившую коррупцию, избавившуюся от барыг и любителей договорняков. Только вместе мы сила. По одиночке же власть будет ломать нас, дабы продлить срок своего правления, украв у нас и наших детей очередные годы, которые могут быть потрачены на построение той Украины, о которой мы все мечтаем. Источник: "ГОРДОН" Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что украины власти суд над Теги: хикмет джавадов