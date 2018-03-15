Серийное производство боевых роботов может начаться в России уже в 2018 году, отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Шойгу: Заканчиваются государственные и войсковые испытания Фото: kremlin.ru "Мы начали создавать боевых роботов, заканчиваются их государственные и войсковые испытания. И надеюсь, что уже в этом году мы начнем серийное производство", – заявил министр.По его словам, удаленное управление военный техникой "достаточно активно" внедряется в российской армии.В качестве примера Шойгу привел ситуацию с беспилотными летательными аппаратами: несколько лет назад их было 160, сегодня – 1,8 тыс.Он отметил, что уже налажен серийный выпуск роботов, которые используются для разминирования.Летом 2017 года было опубликовано расследование "Радио Свобода", которое показало, что РФ тратит на вооружение до 7,4% своего ВВП. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки роботов шойгу уже министр что Теги: мир