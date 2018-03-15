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Министр обороны РФ: Мы начали создавать боевых роботов
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15.03.2018 19:01
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Серийное производство боевых роботов может начаться в России уже в
2018 году, отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Шойгу:
Заканчиваются государственные и войсковые испытания Фото:
kremlin.ru "Мы начали создавать боевых роботов, заканчиваются их
государственные и войсковые испытания. И надеюсь, что уже в этом
году мы начнем серийное производство", – заявил министр.По его
словам, удаленное управление военный техникой "достаточно активно"
внедряется в российской армии.В качестве примера Шойгу привел
ситуацию с беспилотными летательными аппаратами: несколько лет
назад их было 160, сегодня – 1,8 тыс.Он отметил, что уже
налажен серийный выпуск роботов, которые используются для
разминирования.Летом 2017 года было опубликовано расследование
"Радио Свобода", которое показало, что РФ тратит на вооружение до
7,4% своего ВВП.
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