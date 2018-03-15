Беременная 35-летняя Виктория Крыгина из Павлограда, которую ранил 18-летний ученик, находится в родильном отделении Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова. Ее состояние удалось стабилизировать, передает со ссылкой на .

"Женщину привезли к нам в тяжелом состоянии с большой кровопотерей. Имеет рану на левом виске, травму уха, глаза, за ухом женщине наложили 12 швов. У нее сломана челюсть слева. Порезы обеих предплечий, вероятно закрывала живот руками. Теперь одна рука плохо работает, вероятно задет нерв. Имеет закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга 1 степени. После переливания компонентов крови состояние женщины удалось стабилизировать. И кроме того, нам удалось сохранить беременность, женщина на 33 неделе, ребенок развивается нормально, никаких отклонений не обнаружено ", - говорит заместитель главного врача Валерий Спориш.

Виктория с ужасом вспоминает события той ночи. В дом, где убили ее 30-летнего мужа и 4-летнего сына, возвращаться боится.

"Не смогу туда зайти. Там были приготовлены все вещи для малыша, который должен родиться. Теперь ничего оттуда брать не хочу. Надо будет все новое покупать, не знаю, сама ли справлюсь со всеми затратами", - говорит женщина.

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10 марта в 23:30 18-летний ученик, ученик 11 класса школы № 3 Павлограда, перелез через забор частного дома и ворвался к своим соседям - семье с 4-летним ребенком. Нанес многочисленные ножевые ранения 30-летнему мужчине, затем его беременной жене. Зарезал ребенка, он в тот момент проснулся и начал плакать. После расправы над семьей парень скрылся с места преступления. Раненая женщина смогла позвать на помощь. По официальной версии правоохранителей, личность нападавшего установили и задержали через несколько часов после совершения преступления. Оказалось, что парень обратился за медицинской помощью в ближайшую больницу с ранением, которое получил, разбивая окно в доме своих жертв. С места происшествия полицейские изъяли орудие преступления - нож кустарного производства. 13 марта подозреваемого взяли под стражу без права на залог.

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