ПАСЕ подготовит резолюцию о расовой дискриминации Россией крымских татар

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) подготовит доклад и резолюцию о расовой дискриминации Российской Федерацией крымских татар на оккупированном полуострове, сообщил глава постоянной делегации украинского парламента в ПАСЕ Владимир Арьев (фракция "Блок Петра Порошенко").

"Только что Бюро ПАСЕ единогласно приняло решение о том, что Ассамблея подготовит отдельный доклад и резолюцию "Расовая дискриминация Россией крымских татар в Крыму", написал В.Арьев на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Он напомнил, что на этой недели за подготовку такой резолюции проголосовал мониторинговый комитет ПАСЕ.

В.Арьев также отметил, что есть основания полагать, что на апрельской сессии ПАСЕ могут быть проведены дебаты по атаке нервно-паралитическим газом "Новичок" в Солсбери (Великобритания) и по незаконным выборам президента Российской Федерации в оккупированном Крыму.