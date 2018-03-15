Верховная Рада Украины в четверг, 15 марта, назначила девять членов Счетной палаты. Трансляцию заседания вел телеканал NEWSONE . Стоит отметить, что главой Счетной палаты был избран народный депутат от Блока Петра Порошенко Валерий Пацкан. Согласно рейтинговому голосованию, из 22 кандидатур, поданных профильным парламентским комитетом, парламент назначил девять членов Счетной палаты. Соответстувующее решение поддержали 263 народных депутата. "Пацкан - 345, Дидык - 273, Огонь - 264, Богун - 258, Невидомый - 251, Майстер - 246, Яремчук - 228, Иванова - 226, Яременко - 217", - перечислил спикер украинского парламента Андрей Парубий. Как сообщал svodka.net, Верховная Рада Украины во время заседания в четверг, 15 марта, поддержала решение о назначении Якова Смолия новым главой Национального банка Украины . Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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