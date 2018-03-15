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ГПУ вызвала на допрос экс-нардепа Жванию
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15.03.2018 19:17
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Бывший нардеп Давид Жвания должен прибыть в ГПУ 26 марта и дать
показания по уголовному производству, в котором фигурирует прежний
замглавы АП Януковича Андрей Портнов. Этот материал можно прочитать
и на украинском языке ГПУ вызвала Жванию по делу, в котором
фигурирует Портнов Фото: dumskaya.net "В ходе досудебного
расследования в настоящее время возникла объективная необходимость
в установлении определенных фактов и обстоятельств, в частности
путем допроса Жвания Давида Важаевича в качестве свидетеля,
поскольку имеются достаточные основания полагать, что он может дать
показания, которые имеют значение для уголовного
производства", – сказано в документе. Жвания должен прибыть в
ГПУ 26 марта 2018 года в 11.00. В повестке сообщается, что
прокуратура ведет уголовное производство №42014100000000209 от 6
марта 2014 года. Этот номер уголовного производства упоминается на
сайте бывшего первого замглавы Администрации Президента Виктора
Януковича Андрея Портнова. Согласно документу, Портнова подозревают
в том, что после назначения на должность в АП с целью сохранить
право быть членом Высшего совета юстиции по квоте юридических вузов
он не уволился с занимаемых им преподавательских должностей.Давид
Жвания был нардепом Верховной Рады четырех созывов. В 2005
году он занимал пост министра по вопросам чрезвычайных ситуаций
Украины в правительстве Юлии Тимошенко.
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