Интерактивная карта, созданная американским мозговым центром, дала страшный взгляд на то, как конфликт между Россией и Западом может разыграться по мере роста напряженности между Путиным и Лондоном. И карта – опубликованная Вашингтонским Центром стратегических и международных исследований – предлагает своевременное напоминание о рисках, если все обострится.[media=]

На карте показаны варианты различных российских наземных атак, противовоздушной обороны и военно-морских сил, расположенных близко границ, с огромным количеством оружия в Калининграде, российском анклаве, находящимся между Литвой и Польшей.

Карта демонстрирует, что балтийские страны – Литва, Латвия и Эстония – находятся в пределах радиуса действия российских баллистических ракет «Искандер-М», которые имеют разрушительные 1500-фунтовые боеголовки.

Это оружие также способно достичь Польши, причем стратегически важная база НАТО в Загане находится в пределах досягаемости.

Ориентиры для оружия военно-морских сил фиксированы – и они, естественно, будут меняться в случае реального конфликта.

Для НАТО на карте представлена информация о планах, диапазоне и вариантах взаимодействия наземных войск, боевых кораблей и противовоздушной обороны альянса, а также о местонахождении ключевых портов высадки (PODs), где они могут доставлять подкрепления воздушным путем и морем.

Подразделения российских военно-морских сил Балтийского флота во время военных учений

В статье аналитика Robert Beckhausen на сайте nationalinterest.org говорится:

“В случае военного конфликта в странах Балтии, российские ракеты размещенные в Калининграде могут ударить по войскам НАТО, направляющимся из Польши.

Это могло бы замедлить продвижение России, чтобы вторгнуться в Латвию, Литву и Эстонию.

В Прибалтике нужны такие силы НАТО, чтобы иметь хотя маленький шанс, остановить гораздо более многочисленную российскую армию”.

Г-н Beckhausen добавил: “ПВО России охватывает западные границы. Ракеты S-300 и S-400 охватывают половину Польши и пересекаются концентрическими кругами над прибалтийскими государствами – требуя от НАТО нейтрализовать эти объекты во время конфликта, прежде чем натовские самолеты смогут обеспечить прикрытие для Литвы, Латвии и Эстонии.

Но на карте также показаны явные уязвимости России.

Военные корабли НАТО с ракетами «Томагавк» могли бы легко достигнуть крупнейших городов России – и удивить центр государственной власти – со значительного расстояния.

Короче – война будет хаотичной, жестокой и ужасной“.

В 2014 году серия моделирований, проведенных американской научно-исследовательской корпорацией (RAND), сделала вывод о том, что НАТО не сможет защитить Балтийские государства в случае военного конфликта.

Военные игры предполагали, что в таких условиях, дольше только потребуется российским войскам достигнуть Таллина и Риги, столицы Эстонии и Латвии соответственно, это составляло 60 часов.

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