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Пора врачам ставить диагноз, — блогер
15.03.2018 19:20
Пора врачам ставить диагноз, — блогер

Ну, если она мозг переворота, то представляю, что это мог быть за переворот.

Вы уж меня извините, не люблю «за глаза» говорить, но быть мозгом хотя чего либо, даже банального гоп-стопа, эта женщина не может физически. Ей нечем.

Вообще, вся эта история мутная и неприятная. В ней столько темных мест и странных обстоятельств, что оторопь берет.

Я полагаю, что Луценко располагает доказательствами. Он уверенно об этом заявляет, значит, материалы в наличии. Но когда я слышу, что плетет наша раскормленная Жанна Д’Арк, мне становится смешно и страшно. Больше все-таки смешно.

Минометы по Раде, гранаты в ложи, добить из автоматов… Фарс? Сумасшествие? Блеф? Или она просто е..нутая?

Похоже, пора врачам ставить диагноз.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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