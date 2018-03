Маск назвал ее "Thud"

Бизнесмен опубликовал лаконичный твит "Thud", позже объяснив, что это название его "новой межгалактической медиа-империи".

Представитель Маска подтвердил Variety , что он не шутил и "Thud" действительно представляет собой компании, но отказался от дальнейших подробностей. Журналисты обратили внимание, что в базе данных регистрации доменов GoDaddy уже зарезервирован адрес thud.com. Информация о его владельцах недоступна.

Ранее издание The Daily Beast сообщило , что Маск строил планы о покупке сайта фейковый новостей The Onion, но в итоге нанял нескольких его ключевых сотрудников для работы над новым секретным проектом. В частности, в команде Маска работают бывшие главный редактор The Onion Коул Болтон и исполнительный редактор Бен Беркли. Сами они заявили, что займутся "новым комедийным проектом".