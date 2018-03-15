Фарс под названием «предвыборные дебаты кандидатов в президенты РФ», продолжается.

На очередном этапе дебатов кандидатов в президенты РФ произошла драка, информирует svodka.net.

Во время дебатов на пропагандистском канале «Россия 1» устроили драку кандидат в президенты РФ Максим Сурайкин и доверенное лицо кандидата Павла Грудинина — Максим Шевченко.

Во время дебатов в студию зашла женщина — доверенное лицо Сурайкина — Лидия Филькина. Она обвинила Грудинина в том, что он забрал у нее квартиру.

В свою очередь доверенное лицо Грудинина начал разговор на повышенных тонах. В конце концов Сурайкин решил выйти из зала. Шевченко в ответ назвал его «бандеровским провокатором». Возмущенный Сурайкин вернулся и угрожал сломать оппоненту челюсть и «дать в морду».

Читайте: "Вы слышали? Это бандеровцы взорвали единственную русскую школу… Эй, сняли? Пойдем пивасика попьем": Сеть взорвала "работа" росТБ (ВИДЕО)

Примечательно, что это не первый скандал, который произошел в России во время дебатов. Ранее кандидат в президенты России Ксения Собчак расплакалась из-за того, что ее постоянно перебивают, и вышла из зала.

За кресло главы РФ борются восемь кандидатов: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак ( «Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).

Выборы президента России состоятся 18 марта этого года — в день, когда после так называемого референдума Путин «присоединил» Крым в РФ.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира