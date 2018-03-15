Заказать билеты на конец Лиги чемпионов УЕФА, который состоится в Киеве 26 мая, можно до 22 марта. Главный приз Лиги Чемпионов разыграют 26 мая Фото: ЕРА Стоимость билетов варьируется от €70 (за воротами, нижний и высокий уровни) до €450 (по центру спортарены).В УЕФА подчеркивают, что ни один билет не распространяется через агентства или брокеров, их можно заказать исключительно через официальный сайт европейской федерации футбола. Сделать заявку можно до 15.00 22 марта.6 апреля УЕФА пришлет ответы на электронные ящики всех заявителей. Билеты будут доставлены курьером не позднее начала мая.Представители украинского футбола – донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" – уже покинули турнир. Сейчас в Лиге чемпионов-2018 – степень четвертьфиналов.В Киеве также состоится конец женской Лиги чемпионов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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