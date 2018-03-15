|На горнолыжном курорте Львовщины массово отравились отдыхающие
|15.03.2018 19:33
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Девять человек, в том числе четверо детей, с симптомами острой кишечной инфекции обратились к врачуВ отеле горнолыжного курорта "Плай" на Львовщине произошло массовое отравление - в больницу обратились девять человек.
Фото: firtka.if.ua
Девять человек, в том числе четверо детей, с симптомами острой кишечной инфекции обратились во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу, - сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
После медосмотра в шести из них диагностировали острую кишечную инфекцию среднего и легкого степени.
Двух детей госпитализировали в больницу, другие больные отказались от госпитализации. По словам больных, все они питались в ресторане отеля.
В спецрасследовании установили, что к эпидпроцессу задействованы жители Львовщины и Киева.
Напомним, в Карпатах спасатели МЧС нашли 27-летнего туриста из Киева Константина Зинченко, который исчез во время спуска с горы Поп Иван 7 марта.
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