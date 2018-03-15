Патрульные Закарпатья вызвали следственно-оперативную группу с целью дальнейшего выяснения всех обстоятельств Фото: Патрульна поліція Закарпатської області / Facebook "Во время остановки Chery Amulet за нарушение Правил дорожного движения инспекторы провели поверхностную проверку водителя, который подозрительно и нервно себя вел. В результате обнаружили сверток сухой зеленого измельченного вещества, извне, вероятно, похожего на марихуану. Впоследствии, стражи порядка остановили Volkswagen. Согласно статье 34 Закона Украины "О Национальной полиции", осуществили поверхностную проверку, в ходе которой у пассажиров транспортного средства патрульные обнаружили три ножа, балаклаву и "Терен" (газовый баллончик. – ), – говорится в сообщении. https://www.facebook.com/zakpolice/posts/602173023453569 Кроме того, у нарушившего правила дорожного движения водителя автомобиля BMW во время проверки правоохранители заметили "предмет ударно-дробильного действия, внешне похожий на телескопический дубинку". На вопрос патрульных о том, зачем ему такой предмет, мужчина ответить не смог. "Во всех случаях, патрульные Закарпатья обеспечили охрану места происшествия и вызвали следственно-оперативную группу с целью дальнейшего выяснения всех обстоятельств", – говорится в сообщении.В комментарии "Украинской правде" пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало сообщил, что жители Киевской, Житомирской и Николаевской области, которые по предварительным данным, между собой не знакомы, заявили, что ехали в Закарпатье отдыхать."Сейчас полиция документирует факты незаконного обращения с оружием и незаконного хранения наркотических веществ. Все события зарегистрированы в журнале единого учета, проводится проверка. Все изъятые предметы направлены на экспертизу", – добавил Тракало.Сегодня стало известно, что в Генконсульстве Венгрии рекомендуют своим гражданам не посещать Закарпатье 16–18 марта из-за возможных провокаций. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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