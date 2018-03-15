|В Виннице служащие Управления по борьбе с торговлей людьми организовали сеть публичных домов
|15.03.2018 19:42
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Правоохранители пользовались служебным положением для втягивания женщин в проституциюВ Виннице разоблачена сеть замасковалих под массажные салоны публичных домов, организованных рядом должностных лиц Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми.
Фото: vin.gp.gov.ua
Сотрудники полиции, используя свое служебное положение, по предварительному сговору с другими лицами втягивали женщин в занятие проституцией, - сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области.
Спецоперация по пресечению деятельности учреждений, оказывающих интимные услуги, состоялась 15 марта. Всего было проведено 15 обысков в самых заведениях, как в Виннице, так и в других регионах, в квартирах, автомобилях и служебных кабинетах причастных работников управления по борьбе с торговлей людьми.
Во время обысков следователи обнаружили и изъяли наличные, в том числе в долларах и в евро, полученную за проституцию, сейфы, мобильные телефоны и компьютерную технику, сим-карты, флэш-накопители, банковские карточки, блокноты, холодную и огнестрельное оружие, боеприпасы, паспорта и биологические образцы лиц, вовлеченных в занятия проституцией.
Фото: vin.gp.gov.ua
Напомним, что в правление борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Главного управления Национальной полиции во Львовской области обнаружили в одной из квартир в центре Львова БДСМ-студию эротического массажа, где девушки оказывали платные сексуальные услуги клиентам-мужчинам.