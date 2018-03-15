Правоохранители пользовались служебным положением для втягивания женщин в проституцию

Сотрудники полиции, используя свое служебное положение, по предварительному сговору с другими лицами втягивали женщин в занятие проституцией, - сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области.

Спецоперация по пресечению деятельности учреждений, оказывающих интимные услуги, состоялась 15 марта. Всего было проведено 15 обысков в самых заведениях, как в Виннице, так и в других регионах, в квартирах, автомобилях и служебных кабинетах причастных работников управления по борьбе с торговлей людьми.

Во время обысков следователи обнаружили и изъяли наличные, в том числе в долларах и в евро, полученную за проституцию, сейфы, мобильные телефоны и компьютерную технику, сим-карты, флэш-накопители, банковские карточки, блокноты, холодную и огнестрельное оружие, боеприпасы, паспорта и биологические образцы лиц, вовлеченных в занятия проституцией.

Фото: vin.gp.gov.ua