Полиция расследует факт поджога главы Одесской облорганизации "Самопомочи"

В г.Черноморск Одесской области во дворе частного дома депутата Черноморского городского совета, руководителя Одесской областной организации "Объединение "Самопомич" Ивана Смиренского, полиция начала уголовное производство.

Как сообщила пресс-служба партии "Самопомич", в ночь на четверг двое неизвестных проникли во двор частного дома депутата Черноморского горсовета, И.Смиренского, облили его машину бензином и подожгли. Автомобиль был полностью уничтожен.

По словам И.Смиренского, накануне инцидента он никаких угроз не получал. "Однако есть определенные подозрения... Думаю, это сделали те люди, которым нужна дестабилизация в городе", - отметил он.

Как сообщила в четверг пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области, полиция устанавливает обстоятельства возгорания автомобиля в Черноморске Одесской области. Правоохранители установили, что причиной возгорания транспортного средства является поджог.

Начато уголовное производство по ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.