Нардепы дважды возвращались к голосованию, но необходимых 226 голосов не было.

Верховная Рада отклонила законопроект с изменениями уголовного судопроизводства, отменяющие действие «правок Лозового», информирует svodka.net.

Соответствующий законопроект №7547 не набрал необходимых 226 голосов.

В частности, законопроект набрал 214 голосов, а 15 нардепов из фракции «Радикальной партии» проголосовали против. Нардепы дважды возвращались к голосованию, но необходимых 226 голосов не было.

«Закон 7547 исправляет недостатки принятых изменений в УПК. Эти изменения были приняты фракциями коалиции. Они уже сегодня могут вступить в силу и привести к коллапсу судебной и правоохранительной системы», — сказала нардеп Татьяна Острокова, представляя законопроект.

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По ее словам, если не принять эти изменения, то произойдет «затягивание разумных сроков досудебного расследования и чрезмерной перегрузки следователей и судов».

«Этот законопроект (7547 – Ред.) исправляет недостатки относительно трех основных позиций. А именно: как вы знаете, с сегодняшнего дня следователи должны обращаться с ходатайствами о предоставлении разрешения на обыск, арест имущества и о назначении экспертизы в суд не по месту нахождения своего органа досудебного расследования, а в суд в областной центр», — прокомментировала она.

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Напомним, 3 октября Рада утвердила законопроект, который запустит судебную реформу и предусматривает изменения в ряд кодексов, а также новации, которые уже вызвали бурные дискуссии. Некоторые нардепы в зале возмущались законом и заявляли, что он противоречит Конституции. Долгое время в зале были слышны крики «Ганьба!», а непосредственно перед голосованием нардепы жаловались Парубию на «кнопкодавство» во время рассмотрения поправок к документу.

В свою очередь начальник Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк заверил, что изменения в Уголовный процессуальный Кодекс, которые Верховная Рада приняла 3 октября, в случае вступления в силу приведут к закрытию всех уголовных производств в отношении всех преступлений времен Майдана, которые сейчас расследуются.

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