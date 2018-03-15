Впервые с 12 декабря 2017 года "Газпром" поднял давление в транзитных магистральных газопроводах

"Возможно, сегодня какой-то большой праздник? Сегодня впервые с 12 декабря 2017 года "Газпром" поднял давление в транзитных магистральных газопроводах на входе в ГТС Украины до минимального контрактного уровня - 60 кгс/кв. см", - сообщает "Интерфакс-Украина" с ссылкой на пресс-службу ОАО "Укртрансгаза".

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж частично удовлетворил требования "Нафтогаза" в споре с "Газпромом" и постановил, что российский холдинг должен возместить украинской компании $4,63 млрд за непоставки газа по заключенному между ними транзитным договором (суд признал, что российская компания подавала газ для транзита в Европу в меньшем объеме, чем это было предусмотрено договором). Однако с учетом задолженности "Нафтогаза" за уже поставленный газ "Газпром" должен будет заплатить $2,56 млрд.

Напомним, что 28 февраля Нафтогаз заявил, что Газпром "обязали выплатить $2,56 млрд Украине . По словам председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, решение арбитража имеет более тысячи страниц. Он добавил, что срок уплаты для "Газпрома" начинается на следующий день - то есть 1 марта 2018 года.

После этого "Газпром" вернул "Нафтогазу" предоплаты за газ и отказался поставлять его с 1 марта .

НАК "Нафтогаз Украины" призвала украинцев экономить газ - уменьшить температуру в помещениях. Министерство энергетики и угольной промышленности ввело временное ограничение потребления газа из-за дисбаланса в 15-20 млн кубов в сутки .

Впоследствии глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания собирается "немедленно начать" в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом Украины" на поставку и транзит газа.