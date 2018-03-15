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Деркач о Гонтаревой: Ее нужно привлечь к уголовной ответственности, а не увольнять
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15.03.2018 19:57
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Внефракционный народный депутат Андрей Деркач единственный
проголосовал против отставки Валерии Гонтаревой с поста главы
Нацбанка Украины. Андрей Деркач: Доходы граждан из-за политики
НБУ с момента назначения Гонтаревой упали почти в три раза Фото:
Андрей Деркач / Facebook Согласно данным на сайте Верховной Рады,
Деркач единственный проголосовал против отставки
Гонтаревой. "Я считаю, что Гонтареву нужно привлечь к
уголовной ответственности, а не давать увольнительную. Именно
следовательно не голосовал за ее отставку в таком формате. Уверен,
к ответственности будут привлечены и все адвокаты Гонтаревой в ВР,
превратившие сегодня отчет улыбающейся экс-главы НБУ в настоящий
фарс", – написал нардеп.Сегодня Гонтарева отчиталась перед
парламентом и заявила, что считает свою миссию в НБУ полностью
выполненной. Деркач отметил, что депутаты ВР защищали
Гонтареву, хотя ее достижения никак не улучшили жизнь
людей. "Доходы граждан из-за политики НБУ с момента назначения
Гонтаревой упали почти в три раза. На момент назначения Гонтаревой,
доллар был по 12. Сегодня он достиг отметки 30. За это время
обесценились пенсии и зарплаты украинцев. При ее руководстве НБУ
было подорвано состояние финансового сектора", – заявил
политик.Он добавил, что еще в 2016 году выступил с инициативой
создать временную следственную комиссию, которая должна была
разобраться с хищениями руководства НБУ."Это и торговля облигациями
внутреннего государственного займа через аффилированные банки. И
нарушение законодательства во время принятия решений о
немотивированном закрытии коммерческих банков, что привело к потере
гражданами банковских вкладов. И спекуляция на курсе гривны. И
обесценивание сбережений людей. Но комиссия создана не
была", – написал Деркач.
https://www.facebook.com/derkach.al/posts/575326329486103
Верховная Рада в ходе утреннего заседания уволила Валерию Гонтареву
с должности главы Национального банка Украины (НБУ), за проект
постановления №7500 проголосовали 342 нардепа,
против – один.На этом же заседании за назначение Якова Смолия
главой Национального банка Украины проголосовало 247 нардепов.
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