Об этом сообщил глава украинской делегации Владимир Арьев. Зв необходимость подготовки этой резолюции проголосовал мониторинговый комитет ПАСЕ.

Парламентская Ассамблея Совета Европы подготовит доклад и резолюцию о расовой дискриминации Россией крымских татар на полуострове.

Об этом сообщил глава постоянной делегации украинского парламента в ПАСЕ Владимир Арьев.

«Только что Бюро ПАСЕ единогласно приняло решение о том, что Ассамблея подготовит отдельный доклад и резолюцию «Расовая дискриминация Россией крымских татар в Крыму. Позавчера за необходимость подготовки этой резолюции проголосовал мониторинговый комитет ПАСЕ», – написал он.

Арьев также сообщил, что на апрельской сессии ПАСЕ могут быть отдельные дебаты и по отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, а также по незаконным выборам в аннексированном Крыму.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира