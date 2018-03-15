|ПАСЕ готовит резолюцию о расовой дискриминации крымских татар Россией
|15.03.2018 19:58
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Об этом сообщил глава украинской делегации Владимир Арьев. Зв необходимость подготовки этой резолюции проголосовал мониторинговый комитет ПАСЕ.
Парламентская Ассамблея Совета Европы подготовит доклад и резолюцию о расовой дискриминации Россией крымских татар на полуострове.
Об этом сообщил глава постоянной делегации украинского парламента в ПАСЕ Владимир Арьев.
«Только что Бюро ПАСЕ единогласно приняло решение о том, что Ассамблея подготовит отдельный доклад и резолюцию «Расовая дискриминация Россией крымских татар в Крыму. Позавчера за необходимость подготовки этой резолюции проголосовал мониторинговый комитет ПАСЕ», – написал он.
Арьев также сообщил, что на апрельской сессии ПАСЕ могут быть отдельные дебаты и по отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, а также по незаконным выборам в аннексированном Крыму.