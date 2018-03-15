Депутаты провалили голосование по отмене поправок в УПК

"С сегодняшнего дня следователи должны обращаться с ходатайством о предоставлении разрешения на обыск, на арест имущество и назначения экспертизы в суд не по месту нахождения органа досудебного расследования, а в областной центр. Также с сегодняшнего дня все экспертизы во всех уголовных производствах будут назначаться не постановлением следователя, а следователь должен будет обращаться к следственному судье в те 25 судов. а если мы говорим о центральных правоохранительные органы - это Печерский и Шевченковский суд" , - заявила, представляя законопроект нарды п Татьяна Острикова. Она добавила, что также разрешается обжаловать подозрения.

Как сообщает "Судебно-юридическая газета" , законопроектом №7547 предлагалось отменить новое значение территориальной подсудности, вернув практически старую редакцию ст. 132, 184 и 234 УПК. Таким образом, ходатайство следственного судьи снова можно будет подавать там, где расположен орган досудебного расследования, без привязки к его регистрации в качестве юридического лица.

Во-вторых, он предлагает снова исключить из сроков досудебного расследования время, потраченное на ознакомление с материалами расследования сторонами уголовного производства (ст. 219 УПК).

В-третьих, экспертизу снова можно будет проводить без определения следственного судьи (ст. 242-244 УПК)

В-четвертых у сторон уголовного производства предлагается снова отобрать возможность обжалования уведомления о подозрении на стадии досудебного расследования в следственного судьи (ст. 303 УПК).

При этом, депутат Антон Геращенко перед голосованием зачитал несколько писем поправок к законопроекту, следовательно его окончательный текст пока не известен.

"Все эти предложения и правки наработанные рабочей группой, согласованы с Генеральной прокуратурой, Министерством внутренних дел, Национальной полицией. Принятие закона в редакции, которую я только что зачитал, даст возможность убрать недостатки, которые появились в УПК Украины, появились Верховной Радой Украины 3 октября 2017 закона №2147 и избежать коллапса системы досудебного расследования, который наступит уже 16 марта" , - заверил он.

Генеральный прокурор Юрий Луценко, убеждая депутатов поддержать законопроект, сказал, что если он не будет принят, уже завтра правоохранительная система "может впасть в кому".

Депутаты не прислушались к его доводам и отказались не только принять законопроект в целом, но даже в первом чтении.

Напомним, что председатель Нацполиции Сергей Князев заявил, что если в Уголовно процесульного кодекса до 15 марта не будут внесены изменения, то работа правоохранительной системы будет парализована.

Князев рассказал, что согласно этим изменениям, ходатайство о применении мер обеспечения уголовного производства (ст. 132 УПК), а также о проведении процессуальных следственных действий должны вноситься юридическими лицами, в случае с полицией - предусмотрено исключительно по областных главков полиции.

Он пояснил, что в частности, следственные подразделения лишены возможности обращаться в локальный суд для получения разрешения для проведения обыска, временного изъятия имущества, наложение ареста, избрание меры предосторожности.

Князев добавил, что в этом случае сотрудники всех следственных подразделений областной полиции будут обязаны обращаться с ходатайствами о применении мер обеспечения уголовного производства только в один суд, расположенный по месту расположения Главного управления Нацполиции в отдельной области.

" Как пример: все следственные подразделения города Киева и Киевской области должны обращаться исключительно в Шевченковский районный суд города Киева - по месту нахождения юридических лиц полиции в городе Киеве и Киевской области. Этим же судом будут рассматриваться все ходатайства следователей СБУ и ГФС", - пояснил он.

Князев добавил, что это приведет к неоправданной траты времени следователем на получение указанных постановлений и значительно увеличит нагрузку на следственных судей местного суда.

Также глава Нацполиции заявил, что согласно статье 242 (Основания проведения экспертизы) УПК Украины, следователь лишен права назначения экспертиз.

По его данным, в 2016 году в Украине было зарегистрировано 91 800 природных смертей, по фактам которых начато уголовные производства и предназначались экспертизы следователями.

В частности, что в Киеве и Киевской области следователи назначали проведение 11500 экспертиз для установления причин смерти в таких производствах.

Он добавил, что новая редакция указанной статьи в значительной степени ограничит следователя в самостоятельности принятия решения и снизит эффективность проведения досудебного расследования.

Кроме того Князев заявил, что беспокоит и вопрос необоснованного закрытия уголовных производств по формальному признаку.

По его словам, речь идет об обязанности следователя или прокурора закрыть уголовное производство в случае, когда срок досудебного расследования, определенный в статье 219 УПК Украины, закончился, а какой-либо личности так и не было сообщено о подозрении.

Он добавил, что сегодня в производстве следственных подразделений Национальной полиции находится более миллиона уголовных производств. Из них сообщено о подозрении только в 6,6 тысячах случаев.

Князев заверил, что ранее внесенные в УПК изменения приведут к нарушению конституционных прав сторон уголовного производства, в частности - права на судебную защиту.

"При отсутствии переходных положений в части принятия решения по уголовным производствах, начатых до вступления в силу Закона, подлежат одновременном закрытию как минимум 700 - 800 000 уголовных производств", - сказал он и добавил, что. это противоречит доктрине уголовного права, предусматривающий сроки давности привлечения к уголовной ответственности.