С начала 2018 года "Газпром" игнорировал технические обязательства по контракту на транзит газа Фото: ЕРА "Сегодня впервые с 12 декабря прошлого года "Газпром" поднял давление в транзитных магистральных газопроводах на входе в ГТС Украины до минимального контрактного уровня – 60 кгс/см²", – говорится в сообщении. https://www.facebook.com/utg.ua/posts/673396749450911 В компании сообщили, что с начала 2018 года "Газпром" игнорировал технические обязательства по контракту на транзит газа в вопросе сохранения давления газа в магистральных газопроводах на входных точках на российско-украинской границе.5 марта в "Укртрансгазе" сообщили, что давление на входной точке на газоизмерительной станции "Суджа" составляет 55,7 кгс/см² при предусмотренных контрактом с российским "Газпромом" 60-65 кгс/см².28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" выплатить НАК "Нафтогаз України" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.В результате двух арбитражных споров между компаниями и с учетом удовлетворенных требований российской стороны "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.1 марта стало известно, что "Газпром" получил деньги от "Нафтогазу України" в счет оплаты мартовских поставок газа, но вернул их НАК. В российской компании также заявили, что не будут поставлять газ в Украину.В "Нафтогазі" расценили это как нарушение декабрьского решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа и заявили, что намерены требовать от "Газпрома" компенсации убытков."Укртрансгаз" сообщил, что 1 марта из-за действий России давление в транзитных магистральных газопроводах на входе в украинскую газотранспортную систему упало до наименьшего значения в этом году – 50,3 кгс/см².2 марта глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания вынуждена начать процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз України" через Стокгольмский арбитраж. Он обвинил суд в "двойных стандартах" и принятии "асимметричного решения" в тяжбе с Украиной о контрактах на поставку и транзит газа.НАК "Нафтогаз України" и польская PGNiG подписали договор о поставках газа. Он будет действовать до конца марта 2018 года. PGNiG поставит "Нафтогазу" 60 млн м³."Нафтогаз" с целью экономии газа инициировал акцию #Прикрути, к которой присоединился президент Украины Петр Порошенко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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