"В самые тяжелые времена вы (Гонтарева, - ред.) действовали ответственно и профессионально"

"Благодарен Валерии Гонтаревой за профессионализм и личную ответственность, за значительные шаги в реформировании банковского сектора" , - сказал Порошенко во время приветствия нового главы НБУ Якова Смолия.

Он добавил, что на встречах в разных странах ему часто говорили, что ему очень повезло, что он имеет такого "руководителя НБУ, претендующего на то, чтобы быть лучшим в Европе и мире" .

"В самые тяжелые времена вы (Гонтарева, - ред.) действовали ответственно и профессионально" , - сказал Порошенко.

Он добавил, что за последние 4 года Нацбанк был по-настоящему независимым.

"Ни политики, ни парламент, ни правительство, ни президент ни разу указывая перстом не давал команды - выдавать ли рефинансирование, убрать банк или оставлять банк, устанавливать ставку и т.д." , - сказал Порошенко.

Он также назвал Гонтареву "рrobably the best banker in the world" (видимо, лучшим банкиром в мире - ред.) и вручил ей большой букет цветов.

Порошенко также поздравил нового председателя НБУ Якова Смолия.

"Хочу поздравить нового председателя Национального банка Якова Смолия. Извините, мы приняли решение мужчинам цветы не дарить" , - сказал Порошенко.

Он добавил, что по этому поводу уже получил поздравления от иностранных государств-партнеров.

Порошенко также уверяет, что Смолия назначили без "всяких условий и предпосылок".

"Никто не выставлял никаких условий, предпосылок ни по кадровым, ни по профессиональным шагам. Потому независимость НБУ для меня остается абсолютно первым приоритетом. Доверие и независимость" , - подытожил Порошенко.