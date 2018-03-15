Путин все проиграл в Украине. Он её ненавидит. И будет делать все для её дестабилизации. Для него привести к власти лояльное к нему правительство — дело не только чести, но и жизни

18 марта состоятся выборы президента России. Сомнений, кого россияне выберут, ни у кого нет, информирует svodka.net.

В социальных сетях появилось сообщение о проведении марша в Киеве за импичмент президента также 18 марта

8 марта был задержан Владимир Рубан за провоз огнестрельного оружия на территорию Украины и по подозрению в покушении на высших должностных лиц.

Конечно, он не признает себя виновным. Руководитель «Офицерского корпуса», человек, уже три года занимающийся обменом пленных, просто решил подработать, перевозя мебель из оккупированной территории.

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Вы знаете, я уже ничему не удивляюсь. Украинских политиков трудно назвать политиками. Они, как малые дети, живут эмоциями, переплелись корнями между собой, как проросшие зёрна пшеницы, тронь одного — будут замешаны все.

Но ведь политик — это в первую очередь человек, думающий о процветании страны и о последствиях своих действий.

Вы мне назовёте кандидатуры?

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Все они уже были у власти и в оппозиции. Интересно, почему, когда они в оппозиции, они твёрдо знают, что и как нужно делать, а дорвавшись до власти, все делают наоборот? Да, правильно замечено — власть развращает!

Сначала наш гарант пригласил друга. Потом друзья, как водится, что-то не поделили и оказалось, что гарант просто «барыга», по выражению друга. Раньше он этого не знал. Депутаты по так называемому демократическому блоку сразу же поняли, что выступать на Майдане это одно, а проводить реформы — совсем другая деятельность. Да и с гарантом тесной связи по финансовым вопросам не наблюдалось. И они прекрасно понимали, что в оппозиции гораздо лучше видно, что нужно делать. Да и пройти на следующие выборы в Раду гораздо легче, критикуя власть. И украинцы, как известно, никогда власть не любили.

Кто скажет, что президент — «барыга», автоматически становится героем нации.

На Майдане было приветствие: «Слава Украине!» и ответ:»Героям слава». Сейчас все проще: Сказал: «Президент «барыга»,- наш человек. Остальные все «порохоботы».

И едут государственные люди — депутаты, руководители оппозиционных партий помогать «другу» президента прорывать границу Украины. Как же, он все время говорит это волшебное слово — «барыга». А подумать, что президенты приходят и уходят, а Украина со своими границами остаётся, и что такие действия подрывают имидж страны и нации — это сложно. Но чтобы об этом подумать, надо иметь хотя какое-то государственное мышление. А разве оно у них есть?

Но это, так сказать, вступление. Вернёмся к началу статьи.

Кому выгодно задержание Рубана? Уже слышал версии, что это выгодно гаранту, и что войну, если бы захотел, закончил бы, и пленных освободил. Не буду оспаривать эти бредни. Но тут пазл не складывается.

Дату проведения выборов в России Путин, наверное, не согласовывал с нашим гарантом. И к маршу в Киеве об импичменте президент тоже не имеет никакого отношения. Что касается задержания Рубана, как можно боевого офицера, без согласования с властью Украины, находившегося на оккупированной территории, уговорить стать водителем для перевозки мебели, мне непонятно.

А я могу выдвинуть другую версию. Может, она неправдоподобна, но пазл идеально сложился. Ко дню выборов президента России кто-то захотел преподнести ему дар — отсюда и марш оппозиции, и необходимость в оружии.

Если Майдан был «государственным переворотом», как говорят в России и некоторые в Украине, то почему нельзя восстановить справедливость при помощи каких-либо «патриотических» боевиков. Потом, конечно, как это водится в России, их перестреляют, но пока можно дать им оружие.

Путин все проиграл в Украине. Он её ненавидит. И будет делать все для её дестабилизации. Для него привести к власти лояльное к нему правительство — дело не только чести, но и жизни.

Сколько бы ни было Минских соглашений, он никогда охотно не уйдёт с Донбасса. И причина не только в боязни прослыть»слабаком». Причина ещё и в том, что он боится правды и гласности.

Ведь жителей Донбасса никто не притеснял в Украине, и даже, о ужас, никто не заставлял говорить только на «мове». Даже сейчас, если взять столицу Украины, по прошествии четырёх лет Майдана, большинство говорят на «великом и могучем», и никто на это не обращает внимания. То, что это не совсем правильно — это другой вопрос. Но все должно идти эволюционным путём.

Поэтому говорить о каких-то идейных борцах с Украиной не приходится.

На стороне боевиков регулярные российские военные, которым спарывают шевроны при переходе границы. На стороне боевиков так называемые «добровольцы» из России — или приехавшие за длинным рублем, чтоб пострелять, как они думали безнаказанно, укров, или наркоманы, уголовники, живодеры, беспробудные пьянчужки. Да и определенная прослойка местных «борцов», которым хорошо платят и заставляют воевать, тоже не отличается особой моральностью.

И Путин прекрасно знает, что, как только Донбасс окажется в составе Украины, будет вскрыто столько преступлений, совершённых этими идейными борцами, что Нюрнберг будет отдыхать.

И безымянные могилы, и пытки, и изнасилования, и отжатое имущество — все всплывёт. И организатор этого шабаша — сам Владимир Владимирович. Все припомнят. Да и сами жители уже молчать не будут.

Отсюда и такие титанические усилия по созданию ненависти в украинском обществе не только к власти, но и к своей стране, к идеалам Майдана.

Как грибы, вырастают новые пророссийские каналы в Украине. А в социальных сетях работает огромная армия российских троллей. Да и в составе протестных движений их не пересчитать. Денег на это не жалеют.

Возникает вопрос — что, уже нельзя отстаивать свои права и выражать своё мнение? Можно и нужно. Никто не может запретить мирные акции в демократической стране. Да и без этих протестных движений власть не будет работать эффективно. Но нельзя беспрерывно все охаивать, нельзя причиной своих неудач всегда считать виновными только других, нельзя сразу хвататься за автоматы, чтобы доказывать свою правоту только силой оружия.

В стране много оружия, и всегда, когда государство утрачивает монополию на применение силы, это право присваивают себе вооруженные банды.

От нас много зависит. Мы выбираем президента, парламент. Присмотритесь к тем, кто работает, а не к тем, кто выступает в шоу на каналах, созданных российскими спецслужбами.

И последний вопрос — что делать с Минскими соглашениями? На данном этапе — ничего не делать и согласиться с … Путиным.

Пусть стоят миротворцы на сегодняшней границе соприкосновения. Главное, не будут пропадать украинцы. Взамен мы ничего не обещаем и не делаем.

Замороженный мир.

Укрепляем армию, ждём, когда агрессор захлебнётся от своей ненависти и от санкций. И тогда освобождаем Крым и Донбасс.

Все остальное — пустая трата времени. Время приближает нашу победу.

И надеюсь, в скором времени мы опять будем приветствовать друг друга: «Слава Украине! Героям слава» и забудем слово «барыга».

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