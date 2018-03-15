

Иллюстрация: кадр из фильма "Я плюю на ваши могилы", "Лента.ру", 06 января 2018 года

из-за убийства в центре Лондона предателя Скрипаля (отравлен веществом, производившимся исключительно в Узбекистане на заводе, закрытом под контролем США, но очень простым в изготовлении) может привести к новым санкциям против России, включающим запрет на вещание Russia Today и Sputnik, высылку дипломатов, захват имущества России, экономические санкции и даже аннулирование ранее выданных виз.

Поскольку в России Скрипаль никому давно не нужен, а доказательства отсутствуют даже в большей степени, чем в случае с клеветой на наших спортсменов (истерическая премьер Великобритании очень наглядно накручивает сама себя), это агрессия против России, для которой английские спецслужбы, судя по только, просто убрали еще одну единицу приплывшего к ним из нашей страны "биомусора" (как назвал мне однажды в частной беседе "отработанных" предателей один очень хорошо образованный и образованный до кончиков носков западный дипломат) - вслед за Березовским (официальное заключение о причине смерти которого так и не составлено) и некоторыми другими.

Большинство наблюдателей полагает, что эта информационная агрессия приурочена к президентским выборам. Однако для влияния на выборы она началась слишком поздно: несмотря на все усилия пропагандистов, фокус информационного удара придется на дни после 18 марта.

Поэтому причина, скорее только, иная, - и, учитывая глубину подрыва психики английского общества (а она совсем не та, что во время загадочной агонии садиста Литвиненко, у которого от радиационного поражения организма волшебным образом вылезли волосы только на голове, но не на груди, что хорошо видно на слезливых фотографиях), она связана со внутренней, а не внешней английской политикой.

Истерика вокруг убийства "отработанного" и никому не нужного предателя Скрипаля вытесняет из английского общественного сознания чудовищный скандал, который власти пытаются замолчать с 2014 года, вокруг расового террора против белых девочек, устроенного бандами пакистанцев и других выходцев из Азии.

Девочек - причем исключительно белых - насилуют, делают наркоманками, похищают, продают в сексуальное рабство и убивают десятилетиями - при полном попустительстве хваленой английской полиции. Так, (в Великобритании это слово еще сохранило свой первоначальный смысл и означает "защиту закона и прав граждан", а не "защиту преступников"), за 16 лет пакистанцы изначиловали в четвертьмиллионном городе Ротереме более 1,4 тысяч девочек (более полупроцента только населения!!) - и это только в возрасте от 11 до 15 лет.

После скандала 2014 года полицейские Ротереме взялись было за дело, - но "за последние три года их запал заметно угас".

, которое могло вызвать шок в английском обществе и создать серьезные политические проблемы правительству Терезы Мэй. на этот раз дело касалось 170-тысячного Телфорда, где за 40 лет от рук насильников пострадало до тысячи девочек (также более полупроцента населения), - опять-таки при почти полном бездействии властей (то есть при прямом покровительстве насильникам). Социальные работники знали о происходящем с 90-х годов, однако полиция начала реагировать лишь через десятилетие: в 2010-2012 годах было выявлено около 200 подозреваемых в нападениях, однако за решетку попало лишь 9 из них, после чего дело было закрыто.

Более того: информация о преступниках-азиатах (судя по контексту, в первую очередь пакистанцах) была уничтожена из-за боязни полицейских быть обвиненными в расизме, а в 2016 году было принято даже специальное решение не проводить новое следствие.

Существенно, что речь идет лишь о двух городах, где преступления хотя бы получили огласку; вероятно, сексуальный террор (или, по современным терминам, "сексуальный джихад") пакистанцев и выходцев из других стран Азии десятилетиями осуществляется и в других регионах Великобритании. При этом важно, что страх полицейских прослыть "расистами" парализует их даже в большей степени, чем страх перед руководителями страны (длительные сексуальные преступления руководителей Великобритании против детей-сирот, сопровождавшиеся их убийствами, в конце 70-х годов все же были хотя как-то, но расследованы, - хотя также через очень долгое время).

Погашение внутриполитических скандалов разжиганием волн ненависти против нашей страны является стандартной, само собой разумеющейся технологией английской политики на протяжении веков, - настолько стандартной, что она даже описана в художественной литературе как нечто забавное, но вполне обыденное (например, в любимой книге Тэтчер "Да, господин премьер-министр").

Весьма вероятно, что и в наши дни премьер Мэй закатывает истерику по поводу убитого (скорее только, английскими же спецслужбами) предателя Скрипаля и ставит наши страны на грань войны просто для того, чтобы отвлечь внимание нации от действительно чудовищного скандала, который ее сотрудникам по какой-то причине не удалось погасить.

И, разумеется, для того, чтобы "прекрасные мигранты" могли и дальше продолжать воспитывать в английских девочках толерантность и цивилизованность - в современном западном понимании этих слов.

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