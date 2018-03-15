между них "Проминвестбанк", "ВТБ Банк", "БМ Банк"

Об этом говорится на сайте НБУ.

Ограничительные меры продолжают во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Так, санкции касаются "Сбербанка", "Проминвестбанка", "ВТБ Банка", "БМ Банк".

Речь идет о запрете этим банкам осуществлять любые финансовые операции, предусматривающие перевод средств или вывода капиталов за пределы Украины в пользу связанных с банками человек.

6 марта Президент Петр Порошенко утвердил санкции против четырех банков с российским капиталом.

15 марта 2017-го СНБО обязал Нацбанк и СБУ ввести санкции против банков с российским капиталом. В НБУ, в частности, сообщили, что санкции против украинских банков с российским капиталом означать, что Россия не сможет вывести деньги из этих банков.