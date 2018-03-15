Россия президента Владимира Путина пересекла в противостоянии с Западом "красные линии", которые не осмеливался пересекать Советский Союз, отметил политический обозреватель Виталий Портников. Портников считает, что это будет холодная война поневоле Фото: Виталий Портников / Facebook "Россия Путина пересекла в своем противостоянии с Западом даже те "красные линии", которые не осмеливался пересекать Советский Союз: советские чекисты, конечно, тоже убивали людей, но не так бездарно, как путинские, не подвергая опасности массы населения. Не отвечать на это Лондон не может", – написал он.Портников считает, что это будет холодная война поневоле."Никакого желания чем-то жертвовать для победы над коварным и жестоким врагом нет ни у западного политического и предпринимательского слоя, ни у западного обывателя – и он еще не раз поплатится за это нежелание. Но самая важная новость – холодная война началась, и украинцы в этой холодной войне – в отличие от предыдущей – на стороне добра и цивилизации, а не на стороне зла и варварства", – заявил обозреватель.По его мнению, это "самая большая победа" Украины.4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери с симптомами отравления. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля.Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что по данным следствия, во время покушения применялся нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. Она потребовала от Кремля до вечера 13 марта предоставить объяснения случившемуся, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Соединенного Королевства.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона. МИД РФ потребовал от Британии предоставить России образцы вещества, которым отравили Скрипаля.Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил 14 марта, что Москва проинформировала Лондон по дипломатическим каналам о непричастности к отравлению экс-разведчика.14 марта Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановлении запланированных двусторонних контактов с Россией в качестве ответа на случай со Скрипалем. В Совбезе прошло экстренное совещание в связи с отравлением экс-разведчика.15 марта глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва в ответ на действия Лондона вышлет из страны британских дипломатов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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