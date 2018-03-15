Сутки в АТО: боевики дважды обстреляли позиции военных на Донбассе Пострадавших между военнослужащих нет С начала суток на Донбассе зафиксировано два обстрела позиций украинской армии со стороны боевиков. Фото: Укринформ "Боевики российско-оккупационных войск продолжают осуществлять обстрелы позиций украинских защитников, срывая договоренности о полном прекращении огня", - сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции. На Луганском направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по укреплениям ВСУ в районе населенного пункта Луганское. На Донецком направлении с 82-мм минометов били по опорным пунктам защитников Водяного. В результате обстрелов ни один украинский военнослужащий не пострадал. Напомним, что в Украине с начала проведения антитеррористической операции на Донбассе погибли 232 участника добровольческого движения. В Днепре умер раненый в зоне АТО доброволец

Ситуация в зоне АТО: штаб доложил о полном перемирии

В Украине с начала АТО погибли 232 добровольца, еще 799 были ранены, - Аваков Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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