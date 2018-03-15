|Сутки в АТО: боевики дважды обстреляли позиции военных на Донбассе
|15.03.2018 20:22
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Пострадавших между военнослужащих нетС начала суток на Донбассе зафиксировано два обстрела позиций украинской армии со стороны боевиков.
Фото: Укринформ
"Боевики российско-оккупационных войск продолжают осуществлять обстрелы позиций украинских защитников, срывая договоренности о полном прекращении огня", - сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции.
На Луганском направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по укреплениям ВСУ в районе населенного пункта Луганское.
На Донецком направлении с 82-мм минометов били по опорным пунктам защитников Водяного.
В результате обстрелов ни один украинский военнослужащий не пострадал.
Напомним, что в Украине с начала проведения антитеррористической операции на Донбассе погибли 232 участника добровольческого движения.
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