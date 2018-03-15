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Сутки в АТО: боевики дважды обстреляли позиции военных на Донбассе
15.03.2018 20:22
Сутки в АТО: боевики дважды обстреляли позиции военных на Донбассе
Пострадавших между военнослужащих нет
С начала суток на Донбассе зафиксировано два обстрела позиций украинской армии со стороны боевиков.
Сутки в АТО: боевики дважды обстреляли позиции военных на Донбассе Фото: Укринформ

"Боевики российско-оккупационных войск продолжают осуществлять обстрелы позиций украинских защитников, срывая договоренности о полном прекращении огня", - сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции.

На Луганском направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по укреплениям ВСУ в районе населенного пункта Луганское.

На Донецком направлении с 82-мм минометов били по опорным пунктам защитников Водяного.

В результате обстрелов ни один украинский военнослужащий не пострадал.

Напомним, что в Украине с начала проведения антитеррористической операции на Донбассе погибли 232 участника добровольческого движения.

 

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