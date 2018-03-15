По оперативным данным группы «Информационное сопротивление», в оккупированном Луганске произошел случай, вследствие которого чуть не погиб военный преступник, наемник РФ, прежний военнослужащий Украины по фамилии Соколенко.

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По данным базы «Миротворец», данный персонаж служил в морской пехоте в Севастополе, контрактник. Военная служба: повар, вч 13140, Севастополь. В составе НВФ ОРЛО с начала 2015. Должность: Старший стрелок (1-й мотострелковый батальон, 2-я мотострелковая рота, 1-й мотострелковый взвод, 3-е мотострелковое отделение, 4 омсбр 2 АК ЦТВ Южного ВО ВС РФ), информирует svodka.net.

13 марта 2018 г. был госпитализирован с места жительства в оккупированном Луганске с диагнозом огнестрельное ранение шеи, алкогольное опьянение.

Так называемыми правоохранителями оккупационной власти было установлено, что телесные повреждения гр. Соколенко А.Б., в ходе вдруг возникшего конфликта, причинил его дед гр. Соколенко Александр Дмитриевич 1937 г.р.

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Соколенко А.Д. задержан, получены признательные показания.

Кроме того, с места преступления изъято: самодельное устройство для отстрела патронов калибра 5,6 мм, 7 патронов калибра 5,6 мм, 30 патронов калибра 5,45 мм, 1 патрон калибра 7,62 мм, 8 гильз калибра 5,6 мм.

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