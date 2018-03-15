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Нацбанк Украины продлил действие санкций против банков с российским капиталом
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15.03.2018 20:29
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"Сбербанку", Проминвестбанку", "ВТБ Банку" и "БМБанку Национальный
банк Украины еще на год запретил осуществлять любые финансовые
операции, предусматривающие перевод средств или вывод капиталов за
пределы Украины в пользу связанных с банками лиц. В НБУ продлили
действие санкций на год Фото: Національний банк України / Facebook
Решение вступает в силу 16 марта.Речь идет о запрете осуществлять
любые финансовые операции, предусматривающие перевод средств или
вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с банками
лиц.В НБУ отметили, что санкции направлены на защиту интересов
клиентов, которые обслуживаются в указанных банках.Решение НБУ
формализирует приказ, подписанный президентом Украины Петром
Порошенко 6 марта и которым он ввел в действие решение Совета
нацбезопасности и обороны Украины от 1 марта о введении на год
санкций против четырех банков с российским капиталом.15 марта 2017
года СНБО поручил Нацбанку и СБУ проанализировать деятельность
банков, в капитале которых есть доля госбанков РФ. Вечером
того же дня НБУ предложил применить санкции против пяти
банков.16 марта 2017 года Порошенко утвердил санкции в
отношении "Сбербанка", "Проминвестбанка", ВТБ, "БМБанка" и VS Bank
на один год.Перед заседанием СНБО 1 марта президент сказал,
что в 2017 году присутствие банков с российским
капиталом в Украине сократилось.
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