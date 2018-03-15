"Сбербанку", Проминвестбанку", "ВТБ Банку" и "БМБанку Национальный банк Украины еще на год запретил осуществлять любые финансовые операции, предусматривающие перевод средств или вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с банками лиц. В НБУ продлили действие санкций на год Фото: Національний банк України / Facebook Решение вступает в силу 16 марта.Речь идет о запрете осуществлять любые финансовые операции, предусматривающие перевод средств или вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с банками лиц.В НБУ отметили, что санкции направлены на защиту интересов клиентов, которые обслуживаются в указанных банках.Решение НБУ формализирует приказ, подписанный президентом Украины Петром Порошенко 6 марта и которым он ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины от 1 марта о введении на год санкций против четырех банков с российским капиталом.15 марта 2017 года СНБО поручил Нацбанку и СБУ проанализировать деятельность банков, в капитале которых есть доля госбанков РФ. Вечером того же дня НБУ предложил применить санкции против пяти банков.16 марта 2017 года Порошенко утвердил санкции в отношении "Сбербанка", "Проминвестбанка", ВТБ, "БМБанка" и VS Bank на один год.Перед заседанием СНБО 1 марта президент сказал, что в 2017 году присутствие банков с российским капиталом в Украине сократилось. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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