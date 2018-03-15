Рада утвердила новый состав Счетной палаты Председателем избрали Валерия Пацкана 309 голосами Верховная Рада избрала девять человек в состав Счетной палаты. Фото: з вільних джерел "За" соответствующий перечень проголосовали 263 народных депутатов. Пацкан Валерий Васильевич ДИДЫК Андрей Николаевич ОГОНЬ Цезарь Григорьевич БОГУН Виктор Павлович НЕИЗВЕСТНЫЙ Василий Иванович МАЙСНЕР Андрей Васильевич ЯРЕМЧУК Игорь Николаевич ИВАНОВА Ирина Николаевна ЯРЕМЕНКО Александр Степанович Председателем избрали Валерия Пацкана - его кандидатуру поддержали 309 народных депутатов. Новый председатель Счетной палаты Валерий Пацкан 3 49 кандидатов бюджетный комитет рекомендовал Верховной Раде 23 человека. Один из них, Руслан Лукьянчук, отозвал свою кандидатуру - его обращение с просьбой не рассматривать кандидатуру зачитал во время голосования председатель парламента Андрей Парубий. Напомним, Верховная Рада назначила Якова Смолия на должность главы Национального банка Украины. Депутаты приняли освобождения Гонтаревой с должности главы НБУ

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