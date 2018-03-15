Партия перемен, созданная российскими оппозиционерами Ксенией Собчак и Дмитрием Гудковым, призвана "вернуть политику в норму". Собчак и Гудков заявили, что партия будет антипутинской Фото: Дмитрий Гудков / Facebook По словам Гудкова, новая партия призвана "вернуть политику в норму"."Норма – это когда в Госдуме обсуждают законы, а не хватают женщин за интимные места. Норма – это когда не возят самолетами кокаин", – подчеркнул он.Собчак, в свою очередь, заявила, что объединилась с Гудковым "за нашу и вашу свободу".В своем Telegram Гудков написал, что Партия перемен станет антипутинской силой."Мы не собираемся быть "конструктивной оппозицией": ее время, если и было, давно прошло. Мы – антипутинская партия", – отметил он.Новый проект будет строиться на базе партии "Гражданская инициатива" бывшего министра экономики в правительстве Егора Гайдара Андрея Нечаева. Именно эта партия выдвинула Собчак в президенты. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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