Вместе с ним в отставку подали также все министры правительства

Как сообщает Spravy.Pravda , в отставку подали также все министры правительства Фицо, однако они останутся работать до назначения нового кабинета.

Президент Словакии Андрей Киска уже поручил сформировать новое правительство заместителю Фицо по инвестициям Петеру Пеллегрини, который принадлежит к правящей партии SMER.

Как известно, Роберт Фицо согласился на отставку только при условии, что следующим премьером будет представитель правящей партии.

Тело 27-летнего Яна Куцияка и его девушки нашли в их доме в населенном пункте Велка Мача близко от города Трнава, в 50 километрах от Братиславы. Причиной смерти стали огнестрельные ранения: журналисту пуля попала в грудь, его девушке - в голову. По данным полиции, они были убиты между 22 и 25 февраля. Британско-канадский журналист Том Николсон заявил, что к убийству может быть причастен калабрийской мафиозной синдикат "Ндрангета".

1 марта словацкая полиция арестовала нескольких итальянских бизнесменов, имена которых фигурируют в расследовании убитого журналиста Яна Куцияка. Журналист утверждал, что бизнесмены сотрудничают с итальянской мафией, которая занимается торговлей оружием, людьми и наркотиками и имеет многомиллиардные обороты. Также, по словам журналиста, они вовлечены в махинации с субсидиями ЕС и имеют связи с премьер-министром страны Робертом Фицо.

Европарламент 1 марта заявил о том, что хочет отправить в Словакию группу, которая займется расследованием инцидента и незаконного использования средств ЕС в этой стране. В нескольких городах Словакии 2 марта прошли массовые акции в память о журналисте и его невесту. В столице Братиславе на марш памяти вышли, по данным организаторов, около 25 000 человек.