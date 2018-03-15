Назначение на должность госсекретаря США директора ЦРУ Майка Помпео существенно не повлияет на внешнюю политику Соединенных Штатов, особенно в отношении Украины и РФ.

Об этом заявил заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков, информирует svodka.net.

«Главный радикальный шаг, которого ожидали от администрации Трампа, уже сделан: Государственный департамент уже дал согласие на продажу Украине ПТРК Javelin. Поэтому я очень сомневаюсь, что приход Майка Помпео будет иметь радикальное влияние на политику в отношении российско-украинского конфликта, на украинском или российском направлении», — отметил он.

Вместе с тем, Белесков уточнил, что можно ожидать — политика в отношении Ирана и КНДР будет более агрессивной и активной. Особенно в отношении Ирана, потому что США попытаются выйти на переговоры с КНДР.

В то же время сложно представить и уменьшение давления на Россию, помощи Украине, и усиление давления, так как оно грозит усугублением противостояния.

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В свою очередь, профессор Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко Сергей Галака напомнил, что еще до назначения директором ЦРУ Майк Помпео твердо высказывался о России.

«Оба – и Тиллерсон, и Помпео – были очевидной кадровой инициативой самого Трампа. Однако принципы их работы кардинально отличались. Тиллерсон, хотя и имел множество недостатков как первый дипломат США (отсутствие чиновничьего опыта, ужасная кадровая ситуация в Государственном департаменте), не желал молча соглашаться со всеми безумными идеями президента. Помпео же можно назвать лояльным Трампу управленцем. Между ними, как говорит и сам Трамп, сложились замечательные отношения. Отсюда и предположение, что теперь президенту будет легче добиться того, чтобы американская внешняя политика отвечала его собственному видению.

Наверное, они смогут создать какую-то команду, потому что у Трампа с Помпео гораздо меньше разногласий», – прокомментировал профессор Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко Сергей Галака.

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Но довольно ли этого, чтобы внешняя политика США изменилась, даже если у президентской администрации есть такое желание? С увольнением Тиллерсона факторы сдерживания, основным из которых является американский Конгресс, никуда не исчезли. От этого не изменится позиция ключевых членов президентской администрации. Также в дальнейшем будет действовать закон, который не позволит президенту отменить санкции против России без согласия Конгресса.

Я надеюсь, что он не изменит курс, который уже в целом определен. Ну и увидим, как назначение повлияет на переговорный процесс, который ведут Волкер и Сурков. Если сохранятся такие же линия и темп, видимо, хуже не будет. Ну и надеемся, что с новым госсекретарем политика США будет более консолидированной», — подчеркнул он.

В то же время знаток фонда «Майдан иностранных дел» Олег Белоколос считает, что не стоит делать далекоидущих прогнозов, поскольку большинство заявлений, которые касались назначения на должность госсекретаря США Рекса Тиллерсона, не оправдались.

«Следует подождать первых официальных заявлений Помпео на посту госсекретаря. Однако, точно, он хорошо осведомлен во всех тонкостях и нюансах американо-российских отношений, включая вопросы ядерного противостояния между США и РФ, американских санкций, попыток подрывной деятельности Москвы в Соединенных Штатах и активности кремлевской агентуры в мире. Так что тут для России ничего позитивного не ожидается. Более того, покушение на Скрипаля в Британии также будет учтено при определении дальнейшего отношения Вашингтона к Кремлю, ведь речь идет о применении «грязного оружия» на территории страны-члена НАТО», — подытожил он.

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