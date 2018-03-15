Ренат Кузьмин

Вчера Луценко заявил, что в случае, если Савченко не явится на допрос, он внесет в Раду представление о ее аресте. Сегодня доверчивая Надя явилась на допрос, но Луценко все равно потребовал ее ареста, ссылаясь на некие «неопровержимые доказательства». А его жена-депутат тут же обвинила Савченко в том, что та сегодня принесла в Раду полную сумку гранат и пистолетов. И тоже без доказательств.

А пока доказательств нет, нужно учесть следующее:

1. Воинственная риторика Луценко – это пустое сотрясание воздуха, ведь по закону оценивать «неопровержимость» доказательств вины Савченко должен не глупый генпрокурор без юридического образования, а суд присяжных.

2. Если у ГПУ имеются подлинные, а не смонтированные, записи разговоров, в которых Савченко высказывает намерения убить Порошенко и все его паршивое окружение – то это само по себе не является преступлением.

Это – проявление «нечуваної свободи слова» та «фантастичного здобуття Майдану».

Типа «их дети будут сидеть в подвалах», «комуняку на гіляку» или «смерть ворогам». Уголовный кодекс не предусматривает ответственности за высказанное намерение совершить преступление, как и за другие озвученные неприличные желания и грязные мысли.

3. Скорее только, нас попытаются убедить в том, что Савченко готовила убийство Порошенко и для этого лично завербовала снайперов, купила в ДНР оружие и вместе с Рубаном составила план расстрела…

И даже покажут по телевизору «завербованных» ею боевиков, которые все это подтвердят…

И что? Если в суде Савченко докажет, что она действительно собрала группу головорезов, но не для совершения терактов в Украине, а, к примеру, для освобождения патриотов, арестованных в ДНР/ЛНР или в России, то ей вторую звезду Героя нужно давать, а не арестовывать. Ведь ничего для убийства Порошенко она не делала, а вербовать добровольцев для освобождения «побратимів» могла, как и скрывать при их вербовке свои истинные намерения …

4. Приготовление к преступлению наказывается лишь в том случае, если субъект совершает действия, прямо предусмотренные УК.

К примеру, если бы Савченко с целью убийства Порошенко приобрела бы снайперскую винтовку, привезла ее к Администрации президента, заняла бы позицию для стрельбы и ожидая появления жертвы, уснула и ее спящую обнаружил бы Гелетей, то Наде пришлось бы отвечать, как за незаконное приобретение и перевозку винтовки, так и за приготовление к убийству Порошенко.

А вот, если бы она не уснула, а все же пальнула в него и промахнулась, то отвечала бы не за приготовление, а за покушение на убийство.

5. Доказать в суде приготовление Савченко к убийству, даже, если она действительно его замышляла, Луценко не сможет – нет ни образования, ни опыта. Единственное, на что он способен – на фальсификацию доказательств и пафосную речь о раскрытии очередного заговора, организованного из Кремля Путиным.

И в котором, понятное дело, участвовала пятая колонна.

Которой через Савченко руководила Тимошенко...

В общем, ничего нового. Как после Октябрьской революции 1917 года репрессиям подверглись бывшие государственные служащие царского правительства, полицейские, судьи, священники, бывшие помещики и предприниматели, а после них – простые крестьяне, рабочие и руководители советского государства, так и в современной Украине после того как разделались с бывшими чиновниками, дошла очередь и до участников «Революції гідності», таких, как Савченко и Рубан.

История повторяется…

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