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Суд в Словакии разрешил экстрадицию итальянца, фигурировавшего в расследовании убитого журналиста Куцяка
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15.03.2018 20:53
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Антонин Вадала может быть выслан в Италию по запросу властей этой
страны, решил суд города Кошице. Журналист Ян Куцяк писал о Вадале
в последнем расследовании перед гибелью. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Массовые протесты охватили Словакию
после убийства журналиста Фото: EPA Италия требовала экстрадиции
Вадалы на основании ордера, выданного судом Венеции.
Бизнесмена подозревают в участии в международной торговле
наркотиками.Во время слушаний в Кошице Вадала не произнес ни слова,
пишет издание.В своем последнем расследовании
для Aktuality.sk Куцяк писал о четырех семьях выходцев из
итальянского региона Калабрия, которые, вероятно, связаны с
мафиозным кланом "Ндрангета". Вадала упоминался в связи с торговлей
кокаином. Кроме того, журналист сообщал, что итальянец,
занимавшийся агробизнесом, наладил связи с представителями
правящей Социал-демократической партии Словакии.Вадала и
еще шесть граждан Италии были задержаны 1 марта, однако вечером 2
марта их всех отпустили. 13 марта полицейские вновь
задержали бизнесмена.27-летнего автора журналистских расследований
Куцяка и его подругу Мартину Кушнирову нашли убитыми
вечером 25 февраля в их доме в поселке Велька Мача, близко от
Трнавы. Причиной смерти стали огнестрельные ранения: пуля попала
журналисту в грудь, его девушке – в голову.После массовых
протестов в связи с гибелью репортера подали в отставку
министры культуры и внутренних дел Словакии, а также премьер
Роберт Фицо.
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