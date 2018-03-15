Антонин Вадала может быть выслан в Италию по запросу властей этой страны, решил суд города Кошице. Журналист Ян Куцяк писал о Вадале в последнем расследовании перед гибелью. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Массовые протесты охватили Словакию после убийства журналиста Фото: EPA Италия требовала экстрадиции Вадалы на основании ордера, выданного судом Венеции. Бизнесмена подозревают в участии в международной торговле наркотиками.Во время слушаний в Кошице Вадала не произнес ни слова, пишет издание.В своем последнем расследовании для Aktuality.sk Куцяк писал о четырех семьях выходцев из итальянского региона Калабрия, которые, вероятно, связаны с мафиозным кланом "Ндрангета". Вадала упоминался в связи с торговлей кокаином. Кроме того, журналист сообщал, что итальянец, занимавшийся агробизнесом, наладил связи с представителями правящей Социал-демократической партии Словакии.Вадала и еще шесть граждан Италии были задержаны 1 марта, однако вечером 2 марта их всех отпустили. 13 марта полицейские вновь задержали бизнесмена.27-летнего автора журналистских расследований Куцяка и его подругу Мартину Кушнирову нашли убитыми вечером 25 февраля в их доме в поселке Велька Мача, близко от Трнавы. Причиной смерти стали огнестрельные ранения: пуля попала журналисту в грудь, его девушке – в голову.После массовых протестов в связи с гибелью репортера подали в отставку министры культуры и внутренних дел Словакии, а также премьер Роберт Фицо. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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