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Порошенко о Гонтаревой: Наверное, лучший банкир в мире
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15.03.2018 21:01
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Зарубежные партнеры отмечали профессиональную деятельность "в очень
непростых условиях" Национального банка Украины, которым руководила
Валерия Гонтарева, отметил президент Украины Петр Порошенко.
Гонтареву уволили сегодня Фото: National Bank Of Ukraine / Flickr
"Очень редко были ситуации, когда не подходили и отдельно не
отмечали очень профессиональную деятельность Национального банка в
очень непростых условиях. А иногда говорили: "Вам, господин
президент, очень повезло, что у вас есть такая команда и такой
руководитель Национального банка, который претендует на то, чтобы
быть лучшим в Европе или лучшим в мире", – сказал он.Порошенко
отметил, что Гонтарева присутствовала при этих словах."Украинская
правда" пишет, что перед вручением цветов уже бывшей главе НБУ
президент произнес: "рrobably the best banker in the world", что
переводится как "наверное, лучший банкир в мире".В Twitter он
написал: "Благодарен Валерии Гонтаревой за профессионализм и личную
ответственность, за значительные шаги в реформировании банковского
сектора".
Вдячний Валерії Гонтаревій за
професіоналізм і особисту відповідальність, за значні кроки у
реформуванні банківського сектору.
— Петро Порошенко (@poroshenko) 15 марта 2018 г.
15 марта Верховная Рада уволила Гонтареву с должности главы
НБУ. Она возглавляла Нацбанк с июня 2014 года. 10 апреля 2017
года Гонтарева официально заявила об уходе в отставку с поста
главы НБУ с 10 мая, после чего находилась в неоплачиваемом отпуске.
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