Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы проголосовал за необходимость подготовки резолюции о расовой дискриминации крымских татар в аннексированном Крыму, сообщил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев. Решение о подготовке доклада и резолюции одобрили в бюро ПАСЕ Фото: ЕРА "Только что бюро ПАСЕ единогласно приняло решение, что ассамблея готовит отдельный доклад и резолюцию "Расовая дискриминация Россией крымских татар в Крыму". Позавчера за необходимость подготовки этой резолюции проголосовал мониторинговый комитет ПАСЕ", – написал Арьев. https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/1838488309547350 Он добавил, что на апрельской сессии ПАСЕ, вероятно, будут отдельные дебаты по атаке в британском Солсбери с применением нервно-паралитического вещества "Новичок", а также по незаконным выборам президента РФ в аннексированном Крыму.16 марта 2014 года после незаконного референдума Россия аннексировала Крым. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.19 декабря 2016 года Генеральная Ассамблея ООН приняла первую резолюцию о правах человека в Крыму и Севастополе. В документе Россию впервые назвали государством-оккупантом, а АР Крым – временно оккупированной территорией.19 декабря 2017 года Генассамблея ООН приняла внесенную Украиной резолюцию, которая, в частности, призывает Россию незамедлительно выполнить постановление Международного суда от 19 апреля 2017 года, одобрившего меры по иску Украины против России для защиты национальных меньшинств в оккупированном Крыму, не препятствовать деятельности на полуострове Меджлиса крымскотатарского народа и освободить украинских граждан, жителей Крыма, которые были "незаконно задержаны и осуждены в Российской Федерации". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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