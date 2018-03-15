|США обвинили Кремль в кибератаках на критическую инфраструктуру
|15.03.2018 21:10
|
Во время президентских выборов в 2016 году российские хакеры получили доступ к списку американских избирателейМинистерство внутренней безопасности США и ФБР заявили, что правительство России причастен к организации серии кибератак на системы критической инфраструктуры США.
Фото: из открытых источников
В совместном заявлении говорится, что подконтрольные российскому правительству хакеры, начиная с марта 2016 года или, вероятно, еще раньше, проводили целенаправленные атаки на государственные учреждения и сектора с критической инфраструктурой, включая энергетические, ядерные, коммерческие объекты, водное хозяйство, авиацию и производство, передает Reuters.
По информации Вашингтона, речь идет о многоступенчатой кампании российского правительства по вторжению в американские сети.
В МВБ и ФБР предупредили, что кибератака была нацелена на сети небольших коммерческих объектов. Хакеры устанавливали вредоносное ПО, осуществляли направленный целевой фишинг и получили удаленный доступ к сетям энергетического сектора.
Напомним, что ранее директор по кибербезопасности Министерства внутренней безопасности США Жанетт Манфра заявила, что во время президентских выборов в 2016 году российские хакеры получили доступ к списку американских избирателей.
Напомним, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко подтвердил, что Белый дом решил предоставит Украине летальное оборонительное оружие.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заверил, что оружие, которое США предоставит Украине, будет использоваться только в случае провокаций со стороны незаконных вооруженных формирований, но не для эскалации конфликта на востоке Украины.