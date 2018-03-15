Совет безопасности ООН собрался на заседание для обсуждения ситуации в аннексированном Крыму накануне выборов президента РФ. Трансляция ведется на официальном сайте Совбеза. Украину на заседании представляет заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, представители Меджлиса крымскотатарского народа. Ожидается также обращение бывшего специального советника генсека ООН по Украине Роберта Серри. Проведение слушаний инициировала делегация Украины в ООН. Ее поддержали нынешние члены Совбеза, в частности, Швеция, Великобритания, Польша, Нидерланды и США. Украинская сторона на заседании будет настаивать на нелегитимности выборов президента РФ в Крыму. | Украину на заседании представляет заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль и представители Меджлиса крымскотатарского народа Фото: UKR Mission to UN / Twitter Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года – в день годовщины аннексии Крыма. По данным "Коммерсанта", президент РФ Владимир Путинкоторый баллотируется на новый срок, может проголосовать в Севастополе.23 февраля Министерство иностранных дел Украины направило внешнеполитическому ведомству РФ ноту протеста по поводу проведения выборов российского президента на территории Крыма. Глава ведомства Павел Климкин пообещал, что Киев будет добиваться санкций для причастных к волеизъявлению.Замглавы российского Центризбиркома Николай Булаев 23 февраля сказал, что Украина не сможет помешать выборам президента России в аннексированном Крыму.1 марта Верховная Рада Украины призвала международное сообщество не признавать предстоящие российские выборы в Крыму.видео Видео: webtv.un.org/ Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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