|Астронавт США передаст Житомиру флаг Украины, который он развернул на МКС
|15.03.2018 21:18
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В Украину прибыл американский астронавт Рэндольф Брезник, чтобы вдохновить украинцев на полеты в космосАмериканский астронавт Рэнди Брезник передаст Житомирскому музею флаг Украины, который он ранее развернул на Международной космической станции.
Фото: Громадське
"Житомирский музей будет иметь этот флаг, чтобы он там вдохновлял молодежь и поситителей. Чтобы они увидели, насколько богат опыт Украины, связанный с космосом... .и чтобы кто-то пошел в эту профессию", - сказал астронавт на встрече в Киеве, сообщает Общественное.
Брезник убежден - людям нужно шаг за шагом осваивать космос.
"Чем мне так нравится Украина? Я имел счастье усыновить ребенка из Украины. Поэтому мы решили взять флаг в космос как знак признательности и благодарности", - добавил американский астронавт.
Брезник дважды бывал за пределами земли, и только 18 часов провел в открытом космосе. В 2008 году он с женой усыновили мальчика из Днепра. Ради этого Рэнди рисковал своим первым полетом в космос.
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