В Украину прибыл американский астронавт Рэндольф Брезник, чтобы вдохновить украинцев на полеты в космос

" Житомирский музей будет иметь этот флаг, чтобы он там вдохновлял молодежь и поситителей. Чтобы они увидели, насколько богат опыт Украины, связанный с космосом... .и чтобы кто-то пошел в эту профессию", - сказал астронавт на встрече в Киеве, сообщает Общественное.

Брезник убежден - людям нужно шаг за шагом осваивать космос.

"Чем мне так нравится Украина? Я имел счастье усыновить ребенка из Украины. Поэтому мы решили взять флаг в космос как знак признательности и благодарности", - добавил американский астронавт.