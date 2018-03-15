Упоминание о намерениях Украины стать участником блока появилась на официальной странице альянса, но оно никак не повлияет на ускорение этой процедуры.

Об этом рассказал директор информационно-консалтинговой компании "Defense Express", военный знаток Сергей Згурец,передает со ссылкой на .

"Это лишь очередное подтверждение настоящего статус. Львиная часть организаций с опаской относится к расширению альянса. Это очень долгий процесс. Тем более после агрессии России в Украине и Сирии. Ситуация сильно изменилась после новой волны "холодной войны", которая сейчас происходит. Большинство европейских стран запуганы. Расширение европейцами воспринимается с опаской - в отличие от американцев. Украина стремится в организацию с тлеющим конфликтом на Донбассе. Это один из факторов, который существенно влияет на позицию европейцев", - говорит он.

В соответствии с программой сотрудничества между Украиной и , нужно реформировать многие сферы, чтобы приблизиться к европейским стандартам.

"Есть годовые программы сотрудничества с . Они предусматривают реформирование многих отраслей, политических и военных механизмов. Эти изменения имеют четко определенные временные промежутки реализации. Есть оборонный бюллетень, который имеет кучу составляющих по трансформации оборонного комплекса. Они совпадают со многими требованиями, связанными с эффективным взаимодействием со странами . Это скорее накладывает обязательства на украинскую сторону, а не на партнеров альянса. Есть много составляющих стандартам НАТО: военные, административные и технические. Эти три типа охватывают три разных слои, где степень готовности к взаимодействию со странами Альянса разный", - объясняет он.

По мнению эксперта, украинская армия приблизилась к стандартам альянса больше только, если говорим о проведении совместных боевых действий.

"Когда мы говорим о технических стандартах, которые предусматривают сертификацию нашей оборонной продукции по стандартам , мы еще не готовы. Именно эта составляющая является наиболее угрожающей для нас. У нас нет ни одной лаборатории, которая может подтвердить, что наша техника отвечает этим требованиям. Это создает серьезный вызов, когда наша оборонная промышленность без имеющейся национальной системы сертификации будет вынуждена обращаться за получением стандартов в лаборатории европейских стран, а это будет стоить довольно больших денег", - подытожил военный знаток.

9 марта на официальной интернет-странице появилась информация, согласно которой члены альянса подтверждают намерения ( "aspirations") Украины вступить в блок. Некоторые украинские политики и СМИ сразу же поздравили украинский с тем, что стране дали статус "аспиранта" альянса. Хотя на самом деле такого статуса в самой организации не существует.

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