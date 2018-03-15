У задержанных обнаружили наркотики

Об этом " Украинской правде " сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

"Утром на спецпосту Нижние Ворота, что в Воловецком, внимание патрульных привлек несколько автомобилей с регистрационными номерами других регионов Украины, которые въехали на территорию Закарпатья с интервалом в полтора часа. Поскольку водители и пассажиры вели себя подозрительно, правоохранители приняли решение тщательно осмотреть салон и вещи лиц, находившихся в авто", - сказал он.

По его словам, при внешнем осмотре автомобиля марки "Chеry" с регистрацией Житомирской области обнаружено вещество, похожее на марихуану, весом около 5 граммов.

"В автомобиле марки" BMW по "той же Житомирской регистрации обнаружили телескопическую дубинку. В автомобиле марки "КИА" с номерами Киевской области обнаружили деревянную биту. В микроавтобусе марки "Vоlkswаgеn" Николаевской регистрации обнаружили 3 ножа, газовый баллончик и балаклаву", - сказал он.

Как объяснили сами жители Киевщины, Житомирщины и Николаевщины (по предварительной информации, лица из этих различных автомобилей не знакомы между собой), они приехали на Закарпатье отдохнуть.

"Сейчас полиция документирует факты незаконного обращения с оружием и незаконное хранение наркотических веществ. Все события зарегистрированы в журнале единого учета, проводится проверка. Все изъятые предметы направлены на экспертизу", - рассказал Тракало.