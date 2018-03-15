Большинство из тех, кто рассматривает вариант выезда из Украины, проживают в Киеве, а также в Житомирской, Сумской, Закарпатской, Тернопольской и Черновицкой областях. В Киеве много желающих выехать из Украины Фото: ЕРА Такой вариант выбрали 65% опрошенных.В то же время планы по эмиграции рассматривают 27% респондентов.В "Рейтинге" отметили, что желание выехать из Украины чаще только изъявляли жители Киева, а также представители Житомирской, Сумской, Закарпатской, Тернопольской и Черновицкой областей.Возможность эмиграции рассматривают преимущественно мужчины с высокими уровнями доходов и образования.Исследование проводилось 12-28 декабря 2017 года между украинцев в возрасте 18 лет и старше. Было опрошено 30 тыс. респондентов. Ошибка презентативности составляет не более 0,6%. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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