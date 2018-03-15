|МВФ - Порошенко: Цены на газ должны определяться рынком
|15.03.2018 21:34
|
МВФ напомнил Порошенко о ценах на газПрезидент Петр Порошенко предполагал, что решение Стокгольмского арбитража может изменить требования Фонда, но этого не произошло
Фото: lb.ua
Реформирование цен на энергоносители является одним из наиболее определяющих достижений в Украине в последние годы.
"Остается важным, чтобы цены на газ определялись рынком, что сделает невозможным как сегментацию рынка, так и возвращение к практике скрытых лишенных адресности субсидий", - отметил постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман, сообщает DW.
Он добавил, что текущая система субсидий на жилищно-коммунальные услуги защищает наиболее уязвимые домохозяйства от роста цены на газ.
Президент Петр Порошенко уверен, что переговорщики Минфина и МВФ найдут "разумный баланс" относительно требования фонда поднять цены на газ в Украине.
Напомним, Украина и Международный валютный фонд прорабатывают вопрос изменения газовых тарифов для промышленности и населения страны.
Как сообщалось, в марте 2015 года МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) общим объемом $17,5 млрд сроком на четыре года. Первый транш в $5 млрд Украина получила в марте 2015 года, второй ($1,7 млрд) в августе 2015 года, третий ($1 млрд) в сентябре 2016 года, четвертый ($1 млрд) в апреле 2017 года.
Сейчас ожидается, что пятый и шестой транши Украина получит в течение нынешнего года, если выполнит условия МВФ, между которых - создание антикоррупционного суда и внедрение рыночных цен на газ для населения.
Отметим, что погашение обязательств перед Международным валютным фондом (МВФ) на нынешний год запланированы в объеме 43,7 млрд грн, перед Международным банком реконструкции и развития (МБРР) - 8,3 млрд грн, перед Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР ) - 3,8 млрд грн.