Представители киностудии 20th Century Fox Television сообщили о намерении возобновить съемки телевизионного сериала "Баффи - истребительница вампиров". Такое заявление обнародовала пресс-служба компании.

По словам директора компании Гэри Ньюмана, создатели хотят именно возобновить сериал, речь не идет о перезапуске. В планах компании собрать оригинальный состав актеров, переосмыслить персонажей, а также разнообразить сюжет. Главное условие перезапуска - согласие на дальнейшую работу шоураннера картины Джосса Уидона.

"Мы давно говорили об этом с коллегами. Джосс Уидон - один из самых талантливых авторов, с которыми мы работали. Когда он решит, что время пришло - мы с удовольствием примемся за работу", - подчеркнул глава студии.

Стоит напомнить, что в ближайшее время ожидается выпуск нового комикса о истории Баффи авторства Джосса Уидона, который может послужить основой для написания сценария.

Как сообщал svodka.net ранее, актриса и кинопродюсер австралийского происхождения Марго Робби получила предложение принять участие в съемках фильма режиссера Квентина Тарантино под названием "Однажды в Голливуде".

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