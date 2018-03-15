Глава словацкого правительства Роберт Фицо подал в отставку после
массовых протестов в связи с убийством автора журналистских
расследований Яна Куцяка. Новый кабинет поручено формировать
вице-премьеру Петеру Пеллегрини. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Фицо (слева) передал Киске прошение об уходе Фото:
EPA "В то же время президент поручил правительству выполнять свои
функции до назначения нового кабинета. Формирование нового
правительства Словацкой Республики глава государства поручил Петеру
Пеллегрини, вице-премьер-министру по вопросам инвестиций и
информатизации", – говорится в сообщении.14 марта Фицо заявил,
что подал прошение об отставке. Причиной послужил политический
кризис, разразившийся после убийства журналиста Яна Куцяка и
массовых протестов по всей стране.28 февраля свой
пост покинул министр культуры Словакии Марек Мадарик, 12
марта – глава МВД Роберт Калиняк.Фицо возглавлял
правительство в 2006–2010 годах, в 2012 году вновь был назначен
премьером.
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