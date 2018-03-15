Глава словацкого правительства Роберт Фицо подал в отставку после массовых протестов в связи с убийством автора журналистских расследований Яна Куцяка. Новый кабинет поручено формировать вице-премьеру Петеру Пеллегрини. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Фицо (слева) передал Киске прошение об уходе Фото: EPA "В то же время президент поручил правительству выполнять свои функции до назначения нового кабинета. Формирование нового правительства Словацкой Республики глава государства поручил Петеру Пеллегрини, вице-премьер-министру по вопросам инвестиций и информатизации", – говорится в сообщении.14 марта Фицо заявил, что подал прошение об отставке. Причиной послужил политический кризис, разразившийся после убийства журналиста Яна Куцяка и массовых протестов по всей стране.28 февраля свой пост покинул министр культуры Словакии Марек Мадарик, 12 марта – глава МВД Роберт Калиняк.Фицо возглавлял правительство в 2006–2010 годах, в 2012 году вновь был назначен премьером. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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