"" и "Лацио" начали повторно выяснять отношения для определения четвертьфиналиста Лиги Европы. Это топ-матч для украинского болельщика. А главный поединок дня в Европе состоится по окончании киевского поединка. "" будет принимать "Милан".

Эти две команды принадлежат к числу главных претендентов на выигрыш турнира. Хотя о "Милане" так можно говорить уже условно. Неубедительная игра в осенней части сезона сменилась на беспроигрышную 13-матчевую серию в этом году. Но именно "" ее прервал, выиграв неделю назад в Милане 2:0,передает со ссылкой на .

Такой счет практически не оставляет итальянцам шансов. Они должны побороться и создать проблемы сопернику, но не более того. Дальше по всем расчетам должен идти "". "Милану" трудно даются забитые мячи в последнее время, а на "Эмирейтс" это нужно делать, по меньшей мере, дважды и не пропустить. Существует проблема правого защитника: гости сегодня не имеют ни одного профильного футболиста на этой позиции, ее будет закрывать универсал Фабио Борини.

"Милану" трудно даются забитые мячи в последнее время, а на "Эмирейтс" это нужно делать, по меньшей мере, дважды

Зато "", хотя и не сможет рассчитывать на двух ведущих форвардов, Ляказетта и Обамеянга, имеет двух полузащитников топа-класса Озила и Мхитаряна. Именно их игра в Милане обусловила два гола в ворота хозяев. Тренер Арсен Венгер переиграл своего молодого визави Дженнаро Гаттузо, миланцы сыграли слишком "горячо", и более классные лондонцы их за это наказали.

Интрига в сегодняшнем матче оживет, если "Милан" откроет счет. Особенно если сделает это в первом тайме. Однако мотивация "Арсенала" все равно должна быть выше: выигрыш Лиги Европы единственный шанс "канониров" квалифицироваться в Лигу чемпионов следующего сезона.

Матч "" - "Милан" начнется в 22:05 по .

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