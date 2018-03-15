Страны так называемой Большой семерки не признают проведение выборов президента Российской Федерации на территории аннексированного полуострова Крым. Такое заявление сделал Чрезвычайный и Почтенный посол Канады в Украине Роман Ващук, передает УНН .

"Позиция всех наших стран - мы не признаем проведения, распространения российских выборов на Крым. Это нелегитимно аннексированная территория, никакие выборы под эгидой России там не считаются легитимными", - выразил позицию G7 Ващук.

Стоит напомнить, что именно Канада в 2018 году является председателем в G7.

Как сообщал svodka.net, Украина созывает специальное заседание Совета Безопасности ООН по Крыму . Заседание должно состояться "в формате Арріа", то есть в нем могут принимать участие не только члены Совбеза, но и другие государства, представители гражданского общества.

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