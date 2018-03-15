В Софии данное решение объяснили наличием лицензии у РФ, производственно-технической базы и оригинальных запчастей.

svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/

Итак, Болгария решила пойти по пути конфронтации с НАТО, и в момент, когда весь мир наблюдает за разборками Великобритании и России, подписала соглашение с РФ о ремонте истребителей МиГ-29 до 2022 года, отклонив жалобу Украины. В Софии данное решение объяснили наличием лицензии у РФ, производственно-технической базы и оригинальных запчастей, информирует svodka.net.

Что же, в высоких коридорах болгарского правительства решили не только не менять советские МиГ-29 на более современные и соответствующие стандартам НАТО Saab JAS 39 C/D Gripen, инициатором чего был непосредственно президент Болгарии Румен Радев, но и провести их ремонт в стране-изгоя, дипломаты которой поголовно становятся персонами нон грата в цивилизованном мире.

Забавно, но президент Болгарии, часто заявлявший, что он до мозга кости офицер НАТО, не смог противостоять фанату советского авиапрома, министру обороны Красимиру Каракачанову, даже после того, как Украина попыталась заблокировать данную сделку. Иными словами, дальше слов у президента Болгарии дело не пошло.

Читайте: Недвижимость в Болгарии все больше привлекает украинцев, - Злой одессит

Что же, соглашение — не договор и не договор, а до 2022 года многое может поменяться, в том числе и министр обороны Болгарии, и президент. Тем более, что подобные финты ушами в сторону Кремля явно придутся не по душе как партнерам Болгарии по НАТО, так и Минфину США, планирующему перекрыть любые транзакции с учреждениями МО РФ. А с учетом недавнего российского провала в Великобритании, эти планы становятся куда более реальными, чем можно себе представить.

Собственно, лучше бы купили Saab JAS 39 C/D Gripen…

Сводка.нет - Новости Украины и Мира